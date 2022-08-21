21 августа 2022, 15:03
Турпоток в Крым в этом сезоне снизился почти в два раза
В АТОР рассказали, куда предпочитают ездить российские туристы
По сравнению с прошлым годом в этом в Крыму отдохнули почти вдвое меньше россиян. Такие данные привел РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
Он подвел итоги лета и сказал, что даже события под Джанкоем и в Новофедоровке не могут ухудшить ситуацию радикально. Турпоток на полуостров уже упал почти на 50 процентов.
- Потому что 90 процентов уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину,
- заявил Ромашкин.
Уменьшилось и количество туристов в краснодарском крае – на 10 процентов. Но выросла на 40 процентов популярность Дагестана. // Фото: pxhere.com