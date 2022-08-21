21 августа 2022, 13:20
За сутки в России выявили 39 669 случаев заражения COVID-19
Еще 64 человека умерли в РФ от коронавирусной инфекции
За прошедшие сутки в России зафиксировали 39 669 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране выявили 40 010 случаев заражения коронавирусной инфекцией, это стало самым большим показателем с марта.
За последние 24 часа госпитализировали с ковидом 1 853 человека, умерли 64 пациента, а выздоровели 22 236. // Фото: pxhere.com