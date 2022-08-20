Карты «Мир» могут начать работать в Египте, Индии и Китае

Переговоры об использовании российской платежной карты «Мир» ведет РФ с некоторыми странами. Об этом рассказал ТАСС замглавы МИД Александр Панкин.

По его словам, после блокировки российских карт крупнейшими международными платежными системами пришлось расширять географию.

- На разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, Китаем, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами»,

- сказал Панкин.

Он напомнил, что к системе «Мир» уже подключились 11 стран. Российские карты принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Южной Корее и Южной Осетии. // Фото: mironline.ru