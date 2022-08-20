Впервые с марта в России выявили более 40 000 заражений COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 40 010 зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Такой показатель достигнут в стране впервые с 14 марта текущего года, передает ТАСС.

За последние 24 часа с ковидом госпитализировали порядка 3,5 тысячи человек. Это на три процента больше, чем накануне. Умерли от коронавируса 69 человек за сутки, выздоровели - больше 24 тысяч человек.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали более 19 миллионов случаев заражения коронавирусом. // Фото: pxhere.com