Эксперт предупредила о возможном отключении всех смартфонов в России

Сценарий с блокировкой абсолютно всех смартфонов в России – не фантастика, а реальность. Об этом заявила телеканалу «Звезда» глава ассоциации разработчиков программных продуктов Наталья Касперская.

Она сделала это предупреждение на форуме «Армия-2022». Касперская объяснила, что такой сценарий вполне вероятен в рамках кибервойны Запада против РФ. Причем отключить могут и телефоны на IOS, и гаджеты на Android.

По словам Касперской, такая мера доставит неудобства, однако не разрушит инфраструктуру полностью. Эксперт предложила в качестве альтернативы использование почты на ноутбуке и кнопочных телефонов. // Фото: pxhere.com