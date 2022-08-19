Оформление финской визы подорожало в 6 раз

Чтобы относительно быстро получить финский шенген, россиянам теперь нужно заплатить в шесть раз больше. Такая ситуация сложилась после решения Хельсинки замедлить процесс выдачи виз.

Тогда на сцену вышли перекупщики и агентства. Они на сайтах и в специализированных Telegram-каналах предлагают оформить визу за 28 тысяч рублей.

Сделать это обещают быстро, недаром ценник в 6 раз выше официальной стоимости финского шенгена. При этом такие предложения пользуются популярностью, пишет «Фонтанка».

Свободных слотов для самостоятельной подачи на визу сейчас нет. Ранее россиян предупредили, что теперь процесс оформления финской визы может занять до 5 месяцев. // Фото: pixabay.com