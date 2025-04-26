Вахта памяти стартовала сегодня у Вечного огня в Петрозаводске

Утром 26 апреля у Вечного огня в Петрозаводске состоялась церемония открытия республиканского этапа всероссийской акции «Вахта Памяти – 2025».

В мероприятии приняли участие командиры и бойцы поисковых объединений, ветераны войны, представители ветеранских организаций, органов государственной власти, следкома Карелии, а также руководители школьных музеев и военно-исторических клубов.

Участники вахты возложили цветы к Мемориальному комплексу «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы». Под звуки метронома участники почтили память героев минутой молчания, отдавая дань вечной благодарности тем, кто отстоял свободу и независимость Родины.

Акция «Вахта Памяти» объединяет тысячи людей по всей стране, напоминая о важности сохранения исторической правды и преемственности поколений. © «Петрозаводск говорит»