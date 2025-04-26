Спасатели МЧС устроили настоящий праздник для жителей Петрозаводска

В субботу, 26 апреля на площади Кирова в Петрозаводске состоялись ежегодные состязания на звание «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено газодымозащитной службы». После соревнований большим и маленьким горожанам показывали технику, рассказывали, как она устроена.

За звание «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено ГДЗС» соревновались спасатели МЧС из разных субъектов Российской Федерации. Им нужно было пройти комбинированную полосу препятствий и продемонстрировать навыки выполнения оперативно-служебных задач.

"Все очень доброжелательные. Все рассказывают, показывают, в машины практически можно было влезать, есть роботы-пожаротушители, настоящий лабиринт для тренировки пожарных. Дети и так в восторге, плюс ещё полевая кухня, ну и карусель, паровозик, батут",

- рассказали горожане нашей редакции.

Атмосфера была очень теплой, несмотря на холод. И сотрудники МЧС, и простые горожане грели руки о стаканчики с чаем и тарелки с кашей. © «Петрозаводск говорит»