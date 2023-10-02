02 октября 2023, 12:33
Общество

В зоне боевых действий погиб 25-летний житель Карелии

В Олонецком районе простятся с военнослужащим Ильей Филипповым

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Илья Филиппов. Об этом сообщили власти Олонецкого района.

Погибшему военному было всего 25 лет. О дате прощания с ним администрация района пообещала сообщить дополнительно.

Напомним, сегодня же стало известно о гибели на СВО еще одного военнослужащего из Олонецкого района - Вячеслва Юрьева. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte, vk.com

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Олонецкий район
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СВО
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новости Карелии