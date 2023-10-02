В зоне боевых действий погиб 25-летний житель Карелии

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Илья Филиппов. Об этом сообщили власти Олонецкого района.

Погибшему военному было всего 25 лет. О дате прощания с ним администрация района пообещала сообщить дополнительно.

Напомним, сегодня же стало известно о гибели на СВО еще одного военнослужащего из Олонецкого района - Вячеслва Юрьева. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte, vk.com