02 октября 2023, 12:33
В зоне боевых действий погиб 25-летний житель Карелии
В Олонецком районе простятся с военнослужащим Ильей Филипповым
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Илья Филиппов. Об этом сообщили власти Олонецкого района.
Погибшему военному было всего 25 лет. О дате прощания с ним администрация района пообещала сообщить дополнительно.
Напомним, сегодня же стало известно о гибели на СВО еще одного военнослужащего из Олонецкого района - Вячеслва Юрьева. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte, vk.com