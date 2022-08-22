В ПКС обещают создать "туманный барьер" над зловонными стоками

Текст: Антонина Кябелева, фото: Георгий Чентемиров

Тридцатиградусная жара в середине августа вновь вызвала массовые жалобы жителей микрорайонов Ключевая, Зарека и Голиковка на невыносимую вонь. 22 августа на планерке в петрозаводской администрации мэр города Владимир Любарский вернулся к дурно пахнущей проблеме. Он не исключает, что открытые емкости с вонючими стоками придется «защищать от солнечных лучей».

Массовые жалобы на тошнотворный запах, надолго отравивший жизнь петрозаводчан, стали поступать еще в июле этого года. От вони особенно страдали жители Ключевой. Уже тогда возникло предположение, что источник зловония находится на территории канализационно-очистных сооружений в Выгойнаволоке — менее чем в трех километрах от микрорайона.

В июле руководство АО «ПКС-Водоканал» организовало экскурсию по канализационно-очистным сооружениям в Петрозаводске. В компании до последнего не хотели верить, что именно на них лежит ответственность за «ароматы», распространяющиеся на город.

Тогда журналистам и активным горожанам показали и главную насосную станцию, и песколовку, и отстойники, и площадку с почвогрунтом. Именно на площадке с почвогрунтом экскурсанты унюхали знакомое «амбре». Специалисты компании объяснили, что почвогрунт представляет собой «коктейль» из содержимого отстойника и специального ила. Очистка возложена на специальные бактерии.

Три десятилетия осадок из отстойников находился на площадках. Несколько лет назад из него решили делать почвогрунт, закупили технику и начали производство. Когда граждане подошли к горам почвогрунта, то сразу узнали ненавистный запах. И как сотрудники компании не убеждали, что зловония от почвогрунта, если он, конечно, изготовлен по технологии, быть не может, сомнения у экскурсантов остались.

В Петрозаводске была создана специальная рабочая группа, призванная выяснить истинные причины распространяющегося запаха фекалий.

На время жалобы утихли. Но с возвращением жаркой погоды удушающие «потоки» со стороны Выгойнаволока вновь превратили жизнь граждан нескольких микрорайонов в кошмар. Социальные сети наполнились гневными высказываниями. Вот только одно из них:

«И снова про вонь на Ключевой. Надо пригласить руководство нашего славного города П пообедать рядом с кучей навоза, но что-то мне подсказывает, что они откажутся от такого приглашения. А жители Ключевой вынуждены завтракать, обедать и ужинать в этом амбре, но разве это кого-то интересует? Не поверю, что не могут обнаружить источник запаха. Это длится уже не первый год».

Жалобами засыпали и Владимира Любарского, который пригласил на планерное совещание технического директора АО «ПКС-Волоканал» Виталия Остапчука. Тот напомнил, что первые жалобы на неприятный запах появились еще в 2019 году. По его словам, с целью выявления «потенциальных источников запаха» было проведено обследование Ключевой. Выявили разрыв сетей в районе Белых Ключей и микрорайона Новый Сайнаволок. Остапчук сообщил, что проблему устранили, переложив канализационные сети. «Были закрыты все колодцы на ведомственных сетях», - продолжил он. Дополнительно, еще в августе 2021 года был приобретен ворошитель «для более интенсивного перемешивания компостной массы».

Как это обычно бывает, специалисты ПКС-Водоканал внимательно познакомились с опытом коллег из разных городов и теперь распыляют над «продуктом вторичным» дезодоранты. Виталий Остапчук уверяет, что опрыскивание двух гектаров потенциально вонючей территории происходит в семь раз интенсивнее, чем это предписано инструкцией по применению данного препарата. Пока распыление проводится вручную, автоматизация процессе только прорабатывается. В перспективе компания намерена создать, так называемый, туманный барьер вокруг территории компостирования и образования илового осадка. Параллельно в компании проводят промышленное испытание других препаратов, предназначенных, объяснил Остапчук, «для более интенсивного компостирования с разделением дурно пахнущих веществ с целью их исключения, уничтожения».

Директор рассказал, что сейчас постепенно перекрываются открытые емкости со стоками. Уже перекрыта приемная камера, где собираются стоки со всего города. На период жаркой погоды в копании остановили процесс компостирования. При этом, уверяет Виталий Остапчук, проведенные исследования показали, что на канализационно-очистных сооружениях все в пределах установленных нормативов. Технический директор напомнил, что неприятный запах может быть «от многих источников». Одновременно, он сказал, что, судя по жалобам, запах стал слабее.

«Мы понимаем, что где-то двигаемся в правильном направлении»,

- заключил директор.

Сложно было не заметить в выступлении Остапчука попытки отвести от компании обвинения в том, что именно КОС являются источником фекальных «ароматов». Правда, никаких других источников зловония петрозаводчанам предъявить до сих пор не могут. Да и фраза о правильном направлении в контексте перечисленных мероприятий по снижению «градуса» дурноты, лишь подтверждает, что горожане изначально поставили верный диагноз.

Владимир Любарский сомневается, что причиной неприятного запаха является почвогрунт. «Проблема может быть более глубокой», - сказал он. По его мнению, она кроется «в технологическом процесс, который не отменить». Мэр уточнил, что применение реагентов лишь забивает запах, не устраняя причину.

«Сами КОС — это источник запаха. Это опровергать не приходится. Эти запахи могут издавать как сточные воды, которые приходят со всего города, так и избыточно активный ил»,

- согласился Остапчук.

Он объяснил, что образование избыточного ила остановить невозможно. Поэтому емкости с ним пытаются закрыть, а остальные источающие зловонные запахи источники обрабатывают ароматическими средствами.

Мэр Петрозаводска вспомнил о том, что его обвиняют в слишком мягком отношении к АО «ПКС-Водоканал». Он считает, что раз была создана рабочая группа, а проблема обсуждается на планерке, то это автоматически снимает все обвинения в его адрес в излишней лояльности к коммунальному бизнесу.

Усиление зловонных «веяний» он связывает с вырубкой лесов и излишней экономией горожан, которые обзавелись счетчиками и теперь не столь щедро льют воду.

«Нам с причиной нужно бороться, а не с ареалом распространения. А причина создается опять же из нескольких факторов», - заметил мэр. Он вспомнил о цифрах, которые в своем выступлении привел технический директор ПКС-Водоконал. Если раньше КОС принимали порядка 120 тысяч тонн стоков в сутки, то теперь 50 тысяч тонн, то есть более чем в два раза меньше.

«Это более концентрированный сток»,

- подхватил Виталий Остапчук.

Теперь в компании хотят, чтобы весь этот «концентрат» был более разбавлен водой. «На сегодня это уже 90 процентов оприборенность домов, и каждый считает, экономит свой ресурс», - посетовал Остапчук.

«Мы этот процесс уже не развернем назад. Мы имеем его как данность. Все этими приборами обросли, воду научились экономить, технологии идут вперед. Имеет место, называя своими именами, более густая масса черного цвета, которая находится под открытым небом и соответственно температурный фактор не нее влияет напрямую, интенсифицируя все эти химические процессы. В результате чего, как говорится, запах этот преобразуется»,

- со знанием дела резюмировал мэр.

Он, правда, хотел бы получить подтверждение своих выводов из более компетентных научных организаций. Руководитель карельской столицы считает, что применение химических реагентов — это только один из возможных вариантов решения проблемы. Другой заключается в закрытии емкостей от солнечных лучей. Любарский думает, что с этой задачей компания в одиночку не справится и нужно попросить финансовой помощи у карельского правительства: «Только прежде, чем к этому предметному решению прийти, которое будет стоить немалых денег, надо точно экспертно и окончательно убедиться в этой самой природе». Мэр вспомнил, что на рабочей группе его упрекнули, что он действует методом проб и ошибок.

«Да безусловно. Таким образом и действуем. Потому что это лучше, чем сидеть на пятой точке и ждать, пока что-то решится»,

- ответил Владимир Любарский своим оппонентам.

АО «ПКС-Водоконал» успешная коммерческая компания, получающая немалые средства и от граждан, и от предприятий за предоставление своих услуг. Сколько бюджетных средств было вложено в создание водоочистных сооружений и КОС, даже сложно подсчитать.

Но вместо того чтобы жестко потребовать с коммерческой структуры максимально быстрого решения проблемы, превращающей жизнь горожан в дурно пахнущий кошмар, в петрозаводской администрации рассуждают о вырубке лесов, оборотной стороне приборов учета, а заодно прикидывают, сколько еще бюджетных денег следует выделить коммунальщикам.