Разнюхали. Общественникам и журналистам провели экскурсию по очистным

Компания “ПКС” провела экскурсию по канализационно-очистным сооружениям в Петрозаводске. Столь необычная акция была связана с многодневными жалобами горожан на тошнотворные запахи, окутавшие карельскую столицу, а в особенности — Ключевую. Поскольку КОСы расположены недалеко от микрорайона, подозрение в первую очередь пало на них.

В “ПКС”, между тем, с самого начала уверяли, что очистные не могут быть источником столь масштабного зловония. Чтобы убедить в этом людей, компания и организовала экскурсию по режимному объекту. Записаться на нее могли все желающие; в итоге приехало около пятнадцати человек.

Самый сильный аргумент в пользу своей версии сотрудники ПКС продемонстрировали уже на входе: даже здесь, на самом объекте, никакого особенного зловония не наблюдалось. Да, люди чувствовали “аромат” канализации, но ведь это, в конце концов, очистные! А главное, до Ключевой отсюда почти три километра, и чтобы пройти это расстояние, запах должен быть куда интенсивнее.

— В конце семидесятых, когда очистные заработали, здесь был такой концентрированный запах, что некоторые сотрудники теряли сознание. Не все могли тут работать. Но при этом на Ключевой не пахло совсем, — говорит старший технолог очистных сооружений и канализации Петрозаводска Светлана Горина.

Светлана Горина показала приехавшим горожанам основные циклы очистки сточных вод. По ее словам, за последние годы методы работы сильно изменились. Если сорок лет назад воду на выходе проверяли по двум показателям, сейчас учитывается 26 параметров: требования с каждым годом ужесточаются.

Технолог сообщила, что объект изначально был рассчитан на 124 тысячи кубометров стоков в сутки. Но люди со времени поставили счетчики, стали экономить воду, и сейчас в Выгойнаволок ежесуточно поступает около 60 тысяч кубометров. При этом загрязнений в них осталось столько же, сколько и было, то есть стоки стали более “концентрированными”.

На сооружениях применяются три типа очистки: механическая, биологическая и химическая. Первым делом все стоки поступают в главную насосную станцию, где вода освобождается от крупных фракций загрязнения. Технолог жалуется: по сетям из города приплывают ватные палочки, пластик и прочий мусор, для которого канализация совершенно не предназначена. В насосной станции запах чувствовался, но не смертельный: здесь на полную мощность работает вентиляция.

— Если цель экскурсии — запахи, я акцентирую ваше внимание на местах, где нужно принюхаться, — ободрила Горина гостей.

Дальше двинулись к песколовке и отстойникам, и там, хоть и на открытом воздухе, зловоние было уже сильнее. Однако, как заметили участники экскурсии, пахло именно канализацией: фактически — сероводородом. Петрозаводчане же жаловались на очень специфический “аромат”, который многие идентифицировали как запах фекалий.

Что-то похожее унюхали, когда дошли до площадки, где хранится почвогрунт. Его изготавливают из осадка, извлеченного из первичного отстойника, а также из специального ила. Дело в том, что биологическую очистку осуществляют бактерии, которые пожирают все загрязнения. Они живут в аэротенках, образуя так называемый активный ил. Избытки ила извлекают, сушат, смешивают с опилками и осадком, а потом оставляют компостироваться на открытом воздухе.

— 30 лет у нас осадок лежал на площадках. Они заросли кустарником, деревьями… Мы вывозили его в карьер. Сейчас мы решили принести пользу, и теперь делаем почвогрунт. Но большая его часть — это именно активный ил, который берется уже из чистой воды, — говорит Светлана Горина.

Технологию эту на петрозаводских очистных ввели несколько лет назад. Для нее закупили соответствующую технику, в том числе — импортный ворошитель. По утверждениям специалистов, на компостирование уходит три месяца, после чего пахнуть он ничем не должен (точнее, должен пахнуть обычной землей). Однако на самой площадке запах чувствуется.

— Вот этот запах у нас и есть! — воскликнули горожане, подойдя к месту, где лежат горы почвогрунта.

— Так вы концентрацию сморите. Как здесь пахнет, и как оно должно было бы пахнуть, чтобы дойти до Ключевой, — возразил представитель компании.

Почвогрунт с очистных применяют в основном для озеленения обочин автомобильных дорог. По городу его используют немного, чаще всего для благоустройства территории после разрытий “Водоканала” и “Тепловых сетей”. Сотрудники компании еще раз подчеркнули, что зловония от почвогрунта быть не может, если он изготовлен по технологии.

Завершилась экскурсия на неожиданной, но позитивной ноте. Работники показали… картошку, которую выращивают прямо здесь, на очистных, в экспериментальных целях, используя тот самый почвогрунт. Сотрудник ПКС на глазах у гостей выкопал куст картофеля, и одна из горожанок, пришедшая на экскурсию, забрала эту картошку с собой.

Выяснить, кто же все-таки портит воздух в Петрозаводске, не так просто. В первую очередь хорошо было бы взять пробы воздуха в проблемных местах, причем именно в тот момент, когда люди жалуются на зловоние. Подробный анализ состава воздуха показал бы, откуда мог прийти запах. Горожанам напомнили также, что в Петрозаводске есть канализационные сети либо с частными владельцами, либо вовсе без хозяина, и особенно много таких сетей на заброшенных либо распроданных предприятиях.

Петрозаводчанин Алексей заявил после экскурсии, что она его не убедила: погода стояла прохладная и влажная, а массовые жалобы на зловоние наблюдались во время жары. Светлана Горина сообщила, что с запахами на очистных будут бороться в любом случае. Так, обезвоженный осадок планируют дезодорировать, что может сильно уменьшить его пахучесть. В конце технолог отметила, что 500-метровая санитарная зона вокруг объекта выдержана — до Ключевой гораздо дальше, — однако город к очистным приближается, а лес, напротив, вырубается. Возможно, это также вносит свою лепту в появление зловония, на которое жалуются петрозаводчане.