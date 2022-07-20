После шторма застрявших на Валааме детей эвакуируют в Сортавалу

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев прокомментировал Центру управления регионом (ЦУР) ситуацию с 20 детьми, которые отправились в опасный шлюпочный поход по Ладожскому озеру под руководством ханты-мансийского «Союза морских пехотинцев».



Организаторы похода, среди которых руководитель общественной организации, проигнорировали предупреждение Лахденпохской районной прокуратуры о том, что шлюпки имеют разрешенное удаление от берега 3 км, и повели группу на Валаам, чем подвергли опасности жизнь и здоровье детей.



Сейчас группа находится на острове. После окончания шторма дети будут эвакуированы в Сортавалу.



Геннадий Сараев призвал родителей, отправляя детей на отдых, проверять, входит ли лагерь в реестр и отвечает ли всем требованиям безопасности.



При организации таких походов, необходимо ориентироваться на организации, которые имеют опыт, являются государственными, поскольку есть структуры, отличающиеся правовым нигилизмом,

- сказал омбудсмен.



Ситуация находится на контроле у карельского уполномоченного по правам ребенка. После эвакуации дети будут размещены в Сортавале. Все необходимое для этого уже готово.



В общежитии Сортавальского техникума уже подготовлены места для размещения детей, горячее питание,

- рассказал Геннадий Сараев.



По информации Прокуратуры РК, сейчас решается вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя шлюпочного похода.