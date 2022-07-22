Опубликован телефон для родителей детей-участников похода на Валаам

Прокуратура Сортавалы опубликовала телефон для родителей детей, участвовавших в опасном шлюпочном походе на Валаам.

В четверг, 21 июля, 20 детей из Ханты-Мансийского автономного округа, эвакуировали с острова Валаам в Сортавалу. Их разместили в центре помощи детям №7, оставшимся без попечения родителей.

Родители и законные представители несовершеннолетних могут получить свежую информацию о состоянии детей по телефону: 8-964-317-51-50. На вопросы ответит начальник отдела социальной работы администрации Сортавальского района Светлана Михайловна Юдова.

«Прокуратура Сортавалы обеспечивает надзор за соблюдением прав детей – жителей Ханты-Мансийского автономного округа, участвовавших в водном походе на территории республики»,

- добавили в надзорном органе.

19 июля группа из 20 детей из Ханты-Мансийского автономного округа и 4 сопровождающих вышла в шторм на шлюпках в Ладожское озеро и взяла курс на Валаам. Детей вывели в водный поход несмотря на предостережение прокуратуры и в нарушение правил пользования маломерными судами. Жизни детей были подвергнуты опасности.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следственный комитет РФ взял ход расследования на контроль. Поход организовала общественная организация «Союз морских пехотинцев Югры». «Петрозаводск говорит» выяснил подноготную этой организации и любопытные подробности о руководителе Руслане Вышкурцеве. (фото Следком по Карелии)