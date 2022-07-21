Лодки, деньги, два ствола. Как детей чуть не утопили за счет бюджета

Текст: Георгий Чентемиров.

Фото: "Союз морских пехотинцев ХМАО-Югра"

В Карелии едва не произошла трагедия, подобная той, что случилась на Сямозере в 2016 году. Двадцать детей из Ханты-Мансийского автономного округа отправили на шлюпах плыть по Ладоге к острову Валаам. Когда подростки добрались до берега, на крупнейшем озере Европы начался шторм. Непогоду путешественники переждали на острове, после чего их эвакуировали в Сортавалу.

Поход организован общественной организацией «Союз морских пехотинцев Югры», расположенной в Сургуте. Такое приключение правоохранительные органы посчитали преступлением: возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Как пояснили в прокуратуре, на маломерных судах нельзя удаляться от берега более чем на три километра. Валаам же находится гораздо дальше. Об этом организаторам водного похода заранее сообщила прокуратура Лахденпохьи, когда путешественники прибыли в райцентр (сам надзорный орган о мероприятии узнал из правительства).

— Прокурор ознакомился с их маршрутом. Когда он увидел, что они собираются идти на Валаам, он объяснил, что этого делать нельзя. 16 июля им было вынесено предостережение. Но 19 июля они все равно двинулись на Валаам, — рассказала старший помощник прокурора Карелии Анна Евстифеева.

Глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич на своей странице сообщил, что МЧС ранее объявляло штормовое предупреждение. Но даже и без него, говорят в прокуратуре, организаторы похода грубо нарушили закон и рискнули жизнями детей, отправив их на лодках в открытую Ладогу.

Сейчас подростков поместили в Центре временного пребывания детей. По словам детского омбудсмена Геннадия Сараева, за ними уже вылетел чиновник из ХМАО. Можно не сомневаться, что продолжения похода не будет.

Следить за расследованием обещал лично руководитель Следкома России Александр Бастрыкин. Списка подозреваемых еще нет, на момент написания этого текста следователи работали со взрослыми, сопровождавшими ребят. Среди этих взрослых — руководитель организации «Союз морских пехотинцев Югры» Руслан Вышкурцев. И это очень, очень интересная персона.

Общественна организация «Тайфун» заявляет, что Вышкурцев не имеет никакого отношения ни к морю, ни к морской пехоте. Об этом же говорит президент «Союза морских пехотинцев» в Нефтеюганске Денис Грибков. Но самое главное: это не первый раз, когда Руслан Вышкурцев рисковал детскими жизнями.

"Мы писали на него в прокуратуру. Этого человека надо отстранить от таких должностей. Он уже в Новгородской области переворачивал шлюпки. Дети там выплывали до острова, хорошо, что спаслись",

— сказал Грибков.

Информации об инциденте в Новгородской области нам найти не удалось, зато широко известен такой случай, произошедший с воспитанниками Вышкурцева на Волге. В 2015 году он организовал сплав по реке; экспедиция попала в шторм.

— Высота волны достигала полутора метров. Одна из лодок перевернулась, еще две были повреждены. Остальные разнесло по реке. Одного подростка пришлось вытаскивать из воды. Первым на помощь пришел участковый из соседней деревни, — рассказали журналисты.

То есть воспитанников Вышкурцева уже приходилось спасать из воды. Но это не остановило его от похода на шлюпах по открытому Ладожскому озеру.

Еще один скандал вокруг Вышкурцева был связан с бесчеловечными методами тренировок. Так, в 2016 году жители Сургута засняли, как его курсанты совершают марш-бросок ползком по жидкой грязи. На улице тем временем было прохладно — не более пяти градусов тепла. «Вперед, вышкурцы! Хлебать дерьмо!» — приказывает детям мужчина, которого местные журналисты опознали как Руслана Вышкурцева. Для мотивации мужчина стрелял из оружия, похожего на автомат. По этому поводу была организована доследственная проверка, но нарушений закона не нашли.

По данным Seldon, кроме «Союза морпехов» Вышкурцев также возглавлял некую школу выживания «Беркут», но она была ликвидирована по решению суда, перед этим погрязнув в долгах. Эта организация тоже оказывалась в центре скандала. Так, в 2006 году Вышкурцева пытались выселить из подвала одной из сургутских школ. Он занимал помещение, не имея договора аренды. Кроме того, Вышкурцев провел там несанкционированный ремонт (говорят, снес несущую стену) и хотел превратить подвал в корабельный трюм.

Нельзя сказать, что столь бурная деятельность Вышкурцева оставалась незамеченной властями. Как уже указано выше, «Беркут» был ликвидирован по решению суда. Та же участь, сообщает Seldon, постигла организацию под названием (не удивляйтесь) «Союз морских пехотинцев Югры» — но Вышкурцев просто создал новую с тем же названием.

В 2020 году Департамент образования и молодежной политики провел по требованию прокуратуры проверку в отношении «Союза морпехов». Было выявлено, что организация оказывала детям туристические услуги без включения в соответствующий реестр. Но административное дело было прекращено — сперва за отсутствием состава правонарушения, а затем за истечением срока давности. Еще одна внеплановая проверка была в конце июня инициирована, но не проведена Роспотребнадзором.

Курсанты "Союза морских пехотинцев" на похоронах некоего Валерия Сапронова, которого Вышкурцев называет спонсором организации и наставником

Невзирая на шлейф скандалов и сомнительные методы работы с детьми, организация Руслана Вышкурцева регулярно получает государственное финансирование. Например, в 2019 году «Союз морских пехотинцев» выиграл конкурс Фонда президентских грантов. Организации выделили 2,7 миллиона рублей на проведение шлюпочного похода по Волге.

Затем, в 2021 году, «Союз» получил грант на 2,8 миллиона рублей. Деньги тоже предназначались на шлюпочный поход. Еще один конкурс Фонда президентских грантов был выигран в 2022 году. Государство выделило 2,9 миллиона на проведение экспедиции по маршруту Санкт-Петербург — Ладожское озеро. Та самая экспедиция, в обстоятельствах которой сейчас разбираются карельские следователи.

Любопытно, что в обосновании проекта Вышкурцев упомянул множество предыдущих водных походов. В том числе — путешествие по Волге 2015 года, где его воспитанники попали в шторм, после чего их пришлось спасать. Но об этой детали руководитель «Союза морпехов» в заявке писать не стал. Не стал он рассказывать и про заход на Валаам.

"За один день проходим от 30 до 70 километров вдоль береговой линии, делаем остановки на местах Боевой Славы России… Оборудование шлюпок позволяет идти вдоль береговой линии как реки, так и озера",

— говорится на странице проекта.

Уполномоченный по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев также сообщил, что организаторы экспедиции проинформировали власти о маршруте, но заявили, что будут двигаться вдоль побережья.

Государство — не единственный источник финансирования экспедиций. Общий бюджет трех водных походов, на которые общественник получил гранты, превышает 60 миллионов рублей. Последняя экспедиция стала самой дорогой, вместе с грантом на нее ушло почти 26 миллионов.

В одном из интервью Руслан Вышкурцев объяснил, что треть ассигнований идет от родителей, остальное дают спонсоры. В том же интервью руководитель «Союза морпехов» сказал и про Карелию: как раз тогда произошла Сямозерская трагедия, и журналист спросил, насколько строже стал контроль со стороны надзорных ведомств.

— Принципиальная строгость есть всегда. Многое зависит еще и от того, какие отношения сложатся со всеми контролирующими органами. У нас прекрасные отношения с МЧС… Мы обучаем своих курсантов, что с водой надо быть «на вы»: она ошибок не прощает. Поэтому на воде нужно быть очень осторожным, — сказал Вышкурцев.

Как говорится, без комментариев. Остается открытым лишь один вопрос: почему человек, несколько раз едва не утопивший чужих детей, до сих пор сам на плаву? Нам не удалось найти каких-то тесных связей Вышкурцева с чиновниками. Возможно, скандального общественника защищают родители, отдающие своих детей ему на воспитание. А может, его спасает щит в виде волшебного словосочетания «военно-патриотическое воспитание», которым сегодня можно прикрыть и оправдать очень многое. // Фото: "Союз морских пехотинцев ХМАО-Югра"