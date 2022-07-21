Киллер убил женщину в подъезде выстрелом в голову

Неизвестный застрелил 44-летнюю женщину в Кудрово Ленобласти. Это произошло 21 июля утром, когда петербурженка вышла из квартиры подруги, пишет 47news.ru.

Преступление киллер совершил около 8 часов утра и скрылся. Пока его не нашли. Полицию вызвала подруга погибшей. Оперативники считают, что убийство очень похоже на заказное.

Рядом с трупом нашли две гильзы, женщину убили выстрелом в голову. Она работала дизайнером.

По данным издания, задолжала знакомой 900 000 рублей. Та подала в суд и выиграла его, но деньги должница так и не выплатила. Теперь с женщиной-кредитором будут разговаривать правоохранители. // Фото: pxhere.com