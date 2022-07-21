Обезьяна напала на 2-летнюю малышку и отправила ее в реанимацию

На двухлетнюю девочку в Московской области напала обезьяна. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, передает РЕН ТВ.

Несчастье случилось в Терпигорьево. Обезьяна сбежала из частного зоопарка, передает Telegram-канал BAZA. Девочка играла на улице, примат набросился на нее и стал кусать, повалив на землю.

Малышку спасла женщина, причем вырвать ее из лап обезьяны удалось с трудом. Зверь пытался покусать и эту женщину, но его отогнал мужчина. Девочку госпитализировали в больницу с глубокими рваными ранами и переломами пальцев. // Фото: pxhere.com