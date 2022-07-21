Ночью злодей пробрался на участок и сжег автомобиль молодой матери

В ночь на 20 июля в Петрозаводске мужчина пробрался во двор к горожанке Диане Васильевой и сжег ее машину. Молодая женщина написала об этом на своей странице в соцсети.

По словам Дианы, она предполагает, кто это сделал. Этот человек уже полгода ее терроризирует, угрожает, портит имущество. Она назвала его имя правоохранителям, но публично писать об этом не хочет.

Только жалуется, что живет одна с двумя маленькими дочками и очень боится, в том числе и за свою жизнь.

- Он знает, что в доме спала я и две дочки. Машина стоит рядом с домом. Я посмотрела 40 минут записи, как она горит. Это чудо, что огонь не перекинулся на дом. Он обещал и следующую мою машину сжечь. За этот год уже столько заявлений на него написала,

- рассказала Диана.

Она объяснила, что не знает, как защитить себя, дочек и имущество. Уже подумывает переехать в другой город – оставив дом, бизнес и привычную жизнь. Она установила несколько камер видеонаблюдения, но это не помогло.

Он у меня ломает, я чиню. Я живу одна с детьми. Работаю без выходных. Мне жалко свои деньги, которые уходят на восстановление всего, что он ломает. Я не понимаю, что в этом мире пошло не так, если полгода можно так портить жизнь,

- заявила женщина.

Она призналась, что когда вызвала полицию после поджога машины, то думала, что подозреваемого сразу арестуют. Но этого не произошло. // Фото. Видео: Диана Васильева/ВКонтакте