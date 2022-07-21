Автобус с пассажирами попал в ДТП в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске на проспекте Александра Невского произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Инцидент, случившийся в 16:33, попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль при попытке развернуться на перекрестке преградил дорогу выполнявшему поворот автобусу. Произошло столкновение.

После случившегося пассажиры, которых было около 20 человек, были вынуждены выходить из салона прямо на проезжую часть. Фото: скриншот видео CityLink