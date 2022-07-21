Лодка перевернулась на Выгозере, турист чудом спасся

20 июля в Сегежском районе сотрудники ГИМС спасли туриста из Санкт-Петербурга, лодка которого опрокинулась из-за шторма. Об этом сообщает паблик ведомства.

По данным ГИМС, отдыхающий вышел на лодке на озеро Выгозеро, но не рассчитал высоту волн. В результате на волнах лодка опрокинулась. Мужчину, на котором не было спасательного жилета, выбросило в воду. Он успел зацепиться за лодку и сумел перевернуть ее, после чего ждал, когда ее прибьет к одному из островов. Телефона у туриста с собой не оказалось, он забыл его на берегу. Оставалось только ждать помощи.

Через некоторое время его товарищ, оставшийся на берегу, забил тревогу из-за долгого отсутствия друга. На поиски выехали катера полиции и ГИМС. Мужчину нашли на одном из островов, после чего доставили на берег.

С пострадавшим провели профилактическую беседу, после чего ему был выписан штраф за отсутствие спасательного жилета. Фото ГИМС по Сегеже