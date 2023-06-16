Дело о рискованном походе детей из Югры на Валаам дойдет до суда

В карельском Следком сообщили, на какой стадии находится расследование уголовного дела, возбужденного после скандального похода югорского «Союза морских пехотинцев» по Ладожскому озеру.

«Следователями следственного управления СК России по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)»,

- сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

Напомним, с 4 по 19 июля 2022 года четверо взрослых и двадцать детей из Югры на шлюпках отправились в поход по Ладожскому озеру. Руководитель группы Руслан Вышкурцев проигнорировал запрет о выходе на воду со стороны надзорных органов и допустил поход с заходом на остров Валаам. По версии следователей, он не организовал надлежащую подготовку маломерных судов к плаванию, в том числе, не обеспечил средствами спасения. Шлюпками управляли лица, не обладающие необходимыми знаниями и навыками. Жизни детей были подвергнуты опасности. Участники похода доплыли до Валаама, где их настиг шторм. Детей пришлось эвакуировать.

Обвиняемый своей вины не видит. Следователи собрали доказательства, уголовное дело направят на рассмотрение в суд.

Напомним, что это уголовное дело под личный контроль взял глава Следкома России Александр Бастрыкин. // фото пресс-служба Следкома РК