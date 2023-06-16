Врача осудили в Петрозаводске после гибели пациента

Врача в Петрозаводске осудили после гибели пациента. Медика признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Сам специалист свою вину признал.

Зимой 2021 года пожилой пациент поступил на плановую операцию в хирургию республиканского онкоцентра. Несмотря на старания врачей, мужчина умер.

«Подсудимым, вследствие ненадлежащего предварительного изучения медицинских данных и состояния здоровья пациента, последнему была проведена операция, вызвавшая осложнение в виде нарушения кровоснабжения»,

- сообщается на сайте прокуратуры.

В тот же день мужчине провели дополнительную операцию по шунтированию, но у пациента остановилось сердце.

Суд назначил врачу-онкологу наказание в виде ограничения свободы на 2 года. Все это время ему запрещено выезжать за пределы Петрозаводска, кроме случаев, связанных с трудовой деятельностью. // фото unsplash.com