Молодой житель Карелии выжил после удара ножом в грудь

В Олонце 43-летний житель Карелии после конфликта с 20-летним молодым человеком пришел к нему ночью домой. Все происходило еще в апреле. Как считают следователи, мужчина постарше задумывал убить оппонента. Он схватил нож и ударил парня в грудь, после чего сбежал.

Молодой человек, несмотря на тяжелое ранение, выжил. Нападавший был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Карельские следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело ушло в суд. // фото пресс-служба СУСК по РК