16 июня 2023, 15:26
Петрозаводчанка везла ребенка на электросамокате и заплатит 800 рублей
Дорожные полицейские остановили и оштрафовали нарушительницу ПДД
Инспекторы ДПС в Петрозаводске остановили жительницу города, которая нарушила ПДД. Она перевозила ребенка на электросамокате, сообщили в Госавтоинспекции.
Это категорически запрещено, поэтому полицейские составили административный протокол. Петрозаводчанка заплатит штраф – 800 рублей.
Напомним, ранее мы писали, что штрафовать стали за передвижение на электросамокатах без прав. // фото: ГИБДД Петрозаводска