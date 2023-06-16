Петрозаводчанка везла ребенка на электросамокате и заплатит 800 рублей

Инспекторы ДПС в Петрозаводске остановили жительницу города, которая нарушила ПДД. Она перевозила ребенка на электросамокате, сообщили в Госавтоинспекции.

Это категорически запрещено, поэтому полицейские составили административный протокол. Петрозаводчанка заплатит штраф – 800 рублей.

Напомним, ранее мы писали, что штрафовать стали за передвижение на электросамокатах без прав. // фото: ГИБДД Петрозаводска