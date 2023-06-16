Жертву грабителя нашли прохожие на улице в Костомукше

Мужчину с телесными повреждениями привезли в больницу Костомукши. Его нашли на улице, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Медперсонал сообщил о случившемся в полицию, стражи порядка побеседовали с пациентом. Оказалось, он плохо помнит, что случилось. Мужчина предположил, что его ранил знакомый.

Вместе они выпивали, когда пострадавший очнулся, у него пропала сумка с деньгами и документами.

Сотрудники угрозыска нашли 31-летнего подозреваемого. Тот признался, что поссорился с приятелем и ударил его. Пока собутыльник приходил в себя, украл его сумку.

Когда не нашел там денег, просто выбросил в подъезде. Полицейские нашли похищенное имущество, в сумке лежали 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. // фото: «Петрозаводск говорит»