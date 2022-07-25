“Устроили забастовку”. Спасенные на Ладоге хотят продолжения похода

Текст: Георгий Чентемиров

В Карелии продолжает разворачиваться скандальная история с водным походом югорского “Союза морских пехотинцев”. Два десятка детей в четверг эвакуировали с острова Валаам, где они оказались заперты из-за шторма. До острова путешественники добрались на шлюпах, вопреки прямому запрету прокуратуры, которая предупредила, что на маломерных судах нельзя отходить от берега более чем на три километра (до Валаама — двадцать). Это стало причиной возбуждения уголовного дела по факту ненадлежащего оказания услуг.

Руководитель похода, известный в Югре общественник Руслан Вышкурцев, накануне заявил, будто дети вернутся домой в начале августа. Но это очень преждевременное обещание, считает уполномоченный по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев.

— Все документы, которые были у группы сопровождения, в том числе доверенности на детей, сейчас находятся в Следственном комитете. Они приобщены к делу. Следственный комитет обязан довести дело до конца, — сказал Сараев.

Сейчас дети находятся в Сортавале, их разместили в местный Центр помощи детям. Накануне туда прибыла сотрудница департамента образования из Сургута. Она должна организовать выезд детей в Югру. По словам Геннадия Сараева, встретили ее там “не очень хорошо”.

"Дети и инструкторы считают, что уголовное дело выдуманное. Ждут, что им возвратят шлюпы, и они дальше отправятся. Они не понимают всей серьезности ситуации. Когда их привезли в Сортавалу, они устроили сидячую забастовку. Сказали, что никуда не пойдут, пока к ним не приведут их руководителя. Пришлось их уговаривать, чтобы они проехали в Центр помощи и хотя бы пообедали. Они героизируют своего руководителя, а заодно и самих себя, они же преодолели такие трудности",

— считает Сараев.

Точно так же, говорит омбудсмен, ситуацию воспринимают и большинство родителей.

— Для них это выглядит так: злобные карельские чиновники сорвали прекрасный шлюпочный поход с великолепным специалистом, который занимается их детьми, — объясняет Геннадий Сараев. — Родители не понимают, что мы предупредили очень серьезные последствия. У нас в 2017 году на Ладоге погибли подростки, хотя и шторма никакого не было, и в открытое озеро они выйти толком не успели. Они вышли из залива, и их перевернуло волной.

"Родители не осознают, насколько это была рискованная затея. Вышкурцев пренебрег предписанием прокуратуры. Это прямое нарушение. Ты рискуешь жизнями детей, из которых якобы хочешь воспитать настоящих мужчин. Но это не воспитание, а безответственное поведение",

— считает омбудсмен.

Продолжение похода невозможно еще и потому, что шлюпы и снаряжение для путешествия остались на острове. Кто и на какие средства будет вывозить их на большую землю?

Портал “Петрозаводск говорит” уже писал про югорский “Союз морских пехотинцев” и его руководителя Руслана Вышкурцева. Вокруг организации регулярно происходят скандалы, но это не мешает Вышкурцеву набирать новых курсантов и привлекать финансирование, в том числе — бюджетное.

В отношении “Союза морпехов” уже проводились проверки. Но возбужденных дел, насколько нам удалось выяснить, еще не было. Зато это уголовное дело уже прогремело на всю страну, его под личный контроль взял глава следкома России Александр Бастрыкин. Узнать о ходе расследования нам не удалось. В ведомстве отказались даже сообщить, появились ли в деле конкретные подозреваемые. Однако, по информации из компетентного источника, Руслан Вышкурцев на момент написания этого текста был задержан. // Фото: "Союз морских пехотинцев Югры"