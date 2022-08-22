Массовые проверки на дорогах ждут автолюбителей в Петрозаводске

Во вторник, 23 августа, в Петрозаводске пройдет очередной рейд. Автоинспекторы будут искать пьяных водителей, сообщили в ГИБДД.

Традиционный «Контроль трезвости» проведут, чтобы предупредить происшествия с участием пьяных автомобилистов и пресечь нарушения ПДД,

С января по июлю этого года включительно в карельской столице уже отстранили от управления 585 нетрезвых водителей. Из них 68 сели за руль в состоянии опьянения повторно. // Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска