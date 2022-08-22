Шуйскую школу отремонтируют к весне следующего года

Глава Карелии Артур Парфенчиков ознакомился сегодня с ходом капитального ремонта здания школы в поселке Шуя. Он поручил профильному ведомству проконтролировать работы и по возможности завершить их быстрее запланированного срока.

Основное здание шуйской школы, построенное в 1968 году, обновится полностью в рамках программы капитального ремонта образовательных учреждений, инициированной Президентом России. Именно с нее стартовала программе в регионе в январе.

«Из «старого» останутся только стены. Начинка же будет полностью новая. В учреждении поменяют кровлю, фасад, окна, крыльцо, дверные блоки, все инженерные сети, системы пожарной сигнализации и вентиляцию. В школе преобразится и медкабинет»,

- рассказал директор школы Владимир Войнов.

На перечисленные работы и закупку современного оборудования и техники выделено более 100 млн рублей. Ремонт выполняют компании из Вологды и Санкт-Петербурга. По контракту основной работы должны быть завершены к 30 ноября. Затем до апреля рабочие будут заниматься внутренней отделкой. В связи с этим учиться 419 школьников Шуи будут в школе поселка Мелиоративный. Фото: gov.karelia.ru.