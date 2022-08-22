Часть Зарецкого парка в Петрозаводске реконструируют уже осенью

Зарецкий парк в Петрозаводске благоустроят в несколько этапов. Первый планируют завершить уже этой осенью, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Эскизную концепцию разработали архитекторы Алексей Скрипицын и Евгений Таев еще в 2019 году. Потом ее адаптировали и разработали проектно-сметную документацию.

Проект предусматривает ремонт пешеходной инфраструктуры, мостиков и лестничных спусков, размещение парковочных зон со стороны набережной Гюллинга. На следующих этапах в парке собираются восстановить фонтан.

Около здания мировых судей обустроят две парковки на 40 мест. Снесут лишь аварийные деревья, а здоровые пересадят.

В ближайшее время обустроят пешеходные дорожки около скульптуры «Фавн», отремонтируют смотровую площадку и сделают подпорную стенку. Ее замостят гранитными плитами, установят скамейки. Еще одну пешеходную дорожку проложат до здания музея «Кижи». На спортивной площадке заменят искусственное покрытие и отремонтируют ограждения.

Также в парке приведут в порядок Французский и Зарецкий мосты. В частности, восстановят бетонное основание, уложат гранитную брусчатку, укрепят откосы.

Приведут в порядок и перила мостов, оставленные молодоженами замки снимут и перенесут на специальный арт-объект.

Первый этап благоустройства Зарецкого парка планируют завершить к концу октября. // Фото: администрация Петрозаводска