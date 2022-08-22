На следующий год работодатели Карелии заявили более 7 тысяч вакансий

По оценке карельских работодателей, потребность в квалифицированных рабочих и специалистах на 2023-2027 годы в целом сохранится и составит более 37 тыс. человек. Такие данные приводит пресс-служба Управления труда и занятости республики.

Большая часть потребности приходится на квалифицированных рабочих и служащих – 3 тысячи 622 человека. Значительно ниже потребность в специалистах среднего звена и с высшим образованием – 1 тысяча 615 человек.

Среди рабочих и служащих наиболее востребованы мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, продавцы, машинисты локомотивов, электромонтеры, сварщики, операторы бумагоделательных и картоноделательных машин, повара, проводники на железнодорожном транспорте, официанты. Кроме того, республика нуждается в специалистах среднего звена в медицине, дошкольном образовании, почтовой связи, лесном хозяйстве, в логистике, гостиничном деле.

Напомним, в опросе приняли участие 2044 организации, средняя численность работников этих организаций составила 129 тысяч 105 человек. Фото: unsplash.