Источник вони попытались устранить и озвучили новую причину

Проблему неприятного запаха на Ключевой в очередной раз попытались решить. Как именно, рассказал на планерке в мэрии технический директор «Водоканала» Виталий Остапчук.

По его словам, предприятие учло жаркую погоду и идущий в сторону центра города ветер. Поэтому компостировать почвогрунт на канализационно-очистных сооружениях временно прекратили, а уже заготовленную продукцию вывезли.

Напомним, ранее горожане возмущались в соцсетях и писали, что именно из-за смешанных с фекалиями опилок на Ключевой стоит невыносимая вонь.

Также «Водоканал» изучил опыт ряда городов и решил последовать примеру петербуржцев. На площадках ворошения и иловых картах распыляют реагенты. Пока это делают вручную, но планируют автоматизировать процесс и создать «туманный барьер» вокруг всего цикла компостирования.

Мэр Владимир Любарский, впрочем, не согласен с мнением петрозаводчан о почвогрунте как источнике вони.

- Думаю, проблема может быть гораздо более глубокой – в технологическом процессе очистки стоков. На КОСах запах может появляться как от них, так и от активного ила,

- заявил он.

Ила сейчас стало больше, так как повысилась концентрация стоковых вод. Раньше канализационно-очистные сооружения принимали 120 тысяч кубов в сутки, а теперь только 50. Дело в том, что люди экономят воду.

Любарский предложил решать проблему системно, с помощью республиканской власти. Он считает, что нужно закрыть активный ил от солнца, это потребует немалых денег. Поэтому и важно точно понять, в чем причина запаха. // Фото: macrocosmscience.com