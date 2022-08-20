Горожане «засекли» источник вони на Ключевой

Невыносимая вонь уже много лет мучает жителей Ключевой, обостряясь с наступлением жары и переходя в другие районы. Городская администрация уверяет, что ищет источник и борется с проблемой. Люди считают, что власти просто отмахиваются от них. Так, один из пользователей написал в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте, что всем известно, где именно почему пахнет.

Запах идет с территории рядом с канализационно-очистными сооружениями, заявил он.

- Занимается этим РКС. Люди ездили на место, там работает погрузчик, опилки, смешанные с фекалиям, перемещает с места на место. На фото видно что-то типа «грядок». Из машины не выйти, вонь стоит жуткая,

- уверяет автор поста.

Напомним, ранее «Петрозаводск говорит» писал, что территорию города засыпают опилками, смешанными с обезвоженным осадком сточных вод. На таком удобрении хорошо растут зеленые насаждения. Высока вероятность, что запах дает именно эта смесь.