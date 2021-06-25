Жительница Ключевой пожаловались на вонь от благоустройства

Жительница одного из домов по улице Сегежской в Петрозаводске пожаловалась на то, что территорию вдоль улицы засыпают неприятно пахнущей смесью. Это почвогрунт, изготовленный на очистных сооружениях карельской столицы.

Почвогрунт представляет собой смесь опилок и обезвоженного осадка сточных вод. Он используется как удобренная земля, на нем хорошо растут зеленые насаждения. Как поясняется на сайте «ПКС Водоканал», это повсеместно признанная технология.

"«ПКС-Водоканал» использует исключительно сертифицированный продукт, а процесс компостирования был разработан совместно с двумя университетами: ПетрГУ и университетом Оулу. Отметим, что наши финские соседи используют аналогичный метод компостирования осадка и применяют его в целях удобрения и благоустройства".

Итересно, что пресс-релиз был опубликован ровно год назад, и поводом для его размещения стал неприятный инцидент. Почвогрунт, с помощью которого планировали благоустроить проезд Тидена, стал пахнуть.

– Специалисты предполагают, что такое необычное явление связано с высокой температурой воздуха, при которой возобновился процесс компостирования, несмотря на то, что с технологической точки зрения все было сделано верно, – объясняли в ПКС.

Можно предположить, что то же самое произошло и с почвогрунтом, завезенным на Сегежскую. Температура воздуха в Петрозаводске в последние дни бьет рекорды, и, очевидно, по этой причине привезенный с очистных грунт начал пахнуть.

Отметим, что укладкой почвогрунта вдоль Сегежской занимаются студенты и школьники. Кто их нанял, они сказать не смогли, пояснив лишь, что компания-подрядчик – из Санкт-Петербурга.

В пресс-службе "ПКС" сообщили, что почвогрунт действительно привезен с их очистных. На место выезжали специалисты, которые не зафиксировали запаха. Однако они отметили, что рядом находится контейнерная площадка, и от нее идет неприятный запах.