Жители Перевалки в субботу остались без воды

Днем 20 августа жители 26 домов на Перевалке остались без воды. Как сообщили в ЕДДС, ее отключили по плану.

Холодной воды в субботний выходной нет по следующим адресам: улица Черняховского, №№ 9, 11, 12, 16, 23, 25, 26, 28, 30; улица Островского, №№ 44, 46, 48, 50, 52, 61, 65, 67; Гражданская, №48; улица Шевченко, №№9, 11, 15, 17, 19, 22, 24.

Отсутствует холодное водоснабжение и в частном жилом доме № 15 по улице Фурманова.

Причиной отключения стали плановые работы на сетях АО «ПКС — Водоканал». При этом о сроках завершения этих работ не сообщают. // Фото: pxhere.com