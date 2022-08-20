Накануне 1 сентября в Петрозаводске изменится схема движения

В центре карельской столицы 31 августа временно поменяется схема движения транспорта. В мэрии сообщили, что обустроят здесь пешеходную зону для массовых гуляний.

Петрозаводск готовится отметить День знаний. Поэтому автомобили не смогут проехать по улице Еремеева и проспекту Ленина в сторону Онежской набережной. Проезд также закроют от здания Педагогического института ПетрГУ по Пушкинской улице в сторону проспекта Ленина. На всех этих магистралях с 15.00 до 21.30 будет пешеходная зона.

На следующий день, 1 сентября, закроют проезд по улицам Пушкинской и Фаддевской, от улицы Куйбышева в сторону Онежской набережной по проспектам Ленина, Карла Маркса и улице Еремеева, а также по улице Луначарского от набережной Гюллинга через Пименовский мост. Здесь с 9.00 до 12.30 тоже организуют пешеходную зону.

Кроме того, до 19.00 будет полностью закрыт въезд на площадь Кирова. Временные неудобства связаны с проведением массовых гуляний в честь Дня знаний.

Ближайшие к территории праздника парковки для автомобилей расположены около гипермаркетов «Магнит» на Казарменской улице, «Лента» на Ленинградской улице и на Инженерной площади напротив гимназии № 17. // Фото: Яндекс.Карты