В жизни россиян с 1 июня многое изменилось

Текст: Елена Малишевская

Изменения коснулись пенсионеров, детей-сирот, семей с двумя и более детьми, автомобилистов, самозанятых и тех, кто в поиске спутника жизни. Кого-то ожидает значительная прибавка, кто-то вздохнет с облегчением, а кому-то придется искать новые способы. Рассказываем подробнее.

Прибавка к пенсии

С 1 июня увеличенную пенсию будут получать те жители России, которым в мае исполнилось 80 лет. Фиксированная надбавка ежегодно индексируется и в 2023 году она составила 7567, 43 руб. Плюс районный коэффициент. В Сегежском, Муезерском, Медвежьегорском и Пудожском районах Карелии он равен 1.4, поэтому там прибавку к пенсии 80-летние граждане получат более весомую. В остальных районах Карелии коэффициент всего 1.15. Надбавка выплачивается автоматически, с заявлением в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

Экономия на налогах

Семьи с двумя и более детьми с 1 июня освобождаются от налога при продаже земельного участка, если он продан одновременно с домом. Аналогичное правило - для хозпостроек.

Выплата на ребенка до трех лет

Изменился порядок начисления выплат из маткапитала: теперь деньги будут приходить на счет 5 числа следующего месяца, а не 25 текущего. То есть за май мамочки получат деньги 5 июня, за июнь – 5 июля и так далее.

Квартиры сиротам в первую очередь

Дети-сироты, достигшие 18-летия и отправившиеся воевать в зону СВО, получат квартиры вне очереди. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправку, в соответствии с которой участники военной спецоперации из числа детей-сирот смогут в приоритетном порядке получить жилье от государства.

Кроме того, этим же законом детям-сиротам предоставляется возможность бесплатно пройти повторное профессиональное обучение. Им будут ежемесячно выплачивать стипендию из регионального бюджета и раз в год — пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

Фирменный знак для самозанятых

Самозанятые могут теперь зарегистрировать и использовать в своей работе товарный знак. Раньше такой привилегией пользовались только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Товарный знак призван защитить его владельца от незаконного копирования бренда и использования в чужой коммерческой деятельности. Самозанятые теперь смогут выделиться на рынке среди конкурентов, увеличить свой доход. Владелец товарного знака может через суд требовать с нарушителя компенсацию до 5 млн рублей и выплату понесенных убытков.

Биометрия не обязательна

В России вступили в силу положения закона об идентификации и аутентификации физических лиц, позволяющие гражданам страны запретить собирать их биометрические данные. Для этого нужно лично обратиться в ближайший многофункциональный центр (МФЦ) с письменным заявлением.

Передача письменного запрета россиянина на использование его биометрии будет означать, что с этого момента его уникальные идентификаторы – голос, фото лица, отпечатки пальцев и прочие – больше не смогут попасть ни в одну систему. При этом компании и госстуркутры не смогут отказать человеку без биометрии в оказании услуг.

Что нужно знать автомобилистам

С 1 июня все выпускаемые в России автомобили должны соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-2. Имеются в виду более совершенные каталитические нейтрализаторы для переработки оксидов азота. На машинах должна быть установлена система контроля относительного состава продуктов сгорания в выхлопе. Эксперты считают, что такое нововведение может привести к существенному росту цен на авто.

Кроме того, сотрудники ГИБДД теперь имеют право проверить автомобили на наличие устройства вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Если тревожной кнопки в машине нет, может последовать штраф – до 50 тысяч рублей. Закон не распространяется на старые авто, которые были привезены в страну или произведены на ее территории без системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Зеленые карты больше не действуют: международные договоренности по поводу автогражданской ответственности, заключенные с Беларусью и Россией, разорваны. С 1 июня авто с купленными в России Зелеными картами не смогут въехать в страны Евросоюза и Швейцарию. Также это актуально и для встречного направления – водители из Европы не смогут въехать в РФ и Беларусь, имея лишь европейскую Зеленую карту. Водителям на машинах, зарегистрированных в России, при въезде на территорию Европейского союза или Швейцарии необходимо оформить страховой полис местного образца. Страховку можно купить на границе любой из стран, куда планируется выезд.

Знакомиться придется по-старинке

До конца июня приложение для знакомств Tinder намерено полностью ограничить доступ для россиян. Сервисы с похожим набором услуг - Badoo и Bumble - покинули российский рынок больше года назад. Социальная сеть «ВКонтакте» обещала разработать свой, отечественный аналог, но пока собственное приложение для знакомств не представило.

С таких изменений началось лето для жителей России. Едем на отечественные курорты и знакомимся так, как делали это наши родители. Интересно, как? Надо расспросить. // Фото: freepik.com.