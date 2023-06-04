Разработка ученых ПетрГУ поможет оценить урожайность

В ПетрГУ создали программно-аппаратные комплексы «Растения» и «Агро». Разработки проверили на деревьях Ботанического сада и в ООО «Бесовецкое», сообщается на сайте вуза.

Комплексы состоят из мультисенсорных устройств, работают на солнечны батареях. Например, разработка «Растения» позволяет сканировать физиологическое процессы деревьев, определять суточные изменения, вычислять вегетационный индекс и автоматически оценивать урожайность при помощи искусственного интеллекта.

Комплекс «Агро» следит за температурой, влажностью и кислотностью почвы, уровнем макроэлементов и состоянием растений каждые 15 минут.

Фермеры, благодаря разработке, могут решать, когда поливать растения, вносить удобрения и пересаживать их.

Аналогичные системы уже используются в сельском хозяйстве в Европе, что позволило увеличить количество готовой продукции с 1 га земли на 30-50%. В карельском вузе подчеркнули, что разработка ученых стала импортозамещающей и дешевле зарубежных аналогов. // фото пресс-службы ПетрГУ