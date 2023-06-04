Ученые покажут жителям Карелии следы катастрофических извержений

День палеовулкана (0+) отметят в Гирвасе. Для гостей подготовлены мастер-классы, конкурсы, квест и экскурсии. Карельские ученые 11 июня в 12:00 покажут следы катастрофических извержений, происходивших два миллиарда лет назад, научат определять минералы и покажут, как выглядят камни под микроскопом, сообщается в группе карельского научного центра РАН.

Гирвас – один их самых сохранившихся палеовулканических центров в Фенноскандии. Здесь можно увидеть подводящие каналы, застывшие потоки лавы и взрывные брекчии – горные породы, сложенные из обломков базальта, интересные минералы – пирит и турмалин.

Вход в парк на все мероприятия 11 июня бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться здесь. В программе могут возникнуть изменения. // фото VK-паблик научного центра