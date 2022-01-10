10 января 2022, 19:16
В ВОЗ предупредили о предстоящих тяжелых трех месяцах пандемии
Медики ожидают появления новых штаммов коронавируса
Ближайшие месяцы пандемии будут тяжелыми. Об этом заявил спецпредставитель ВОЗ Дэвид Набарро, его слова приводит ТАСС.
«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец пандемии не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками <инфекции>... По меньшей мере следующие три месяца будут тяжелыми»,
- сказал Набарро.
Представитель ВОЗ добавил, что вирус продолжает мутировать, и в ближайшее время, скорее всего, появятся новые штаммы. Борьба с коронавирусом осложняется тем, что многие развивающиеся страны не могут себе позволить ввести жесткие ограничительные меры, поскольку это обрушит их экономику. Фото pixabay.com/Crissa