В ЕС надеются открыть границы для туристов из России весной этого года

Границы Евросоюза могут открыть для граждан России этой весной. Пока что этому мешает проблема признания «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения, рассказал «Известиям» исполнительный директор Еврокомиссии по туризму Эдуардо Сантандер.

Он сообщил, что более 70 процентов путешествий россиян приходится на Европу. Это не может не влиять на туристический рынок, поэтому в ЕС выступают за скорейшую регистрацию «Спутника V». Есть надежда, что это произойдет в первом квартале текущего года.

Еврокомиссия еще осенью предложила новые правила приема иностранных граждан. Они предполагают, что страны – члены Евросоюза будут пускать всех гостей, привитых одобренными и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), и ВОЗ препаратами. // Фото - www.tourdom.ru