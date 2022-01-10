Курс евро вырос более чем на рубль

Центробанк установил официальные курсы валют на вторник, 11 января. В первый рабочий день года рубль подешевел по отношению к доллару и евро, следует из данных регулятора.

Так, евро вырос в цене сразу на 1,06 рубля. Европейская валюта теперь оценивается в 85,13 рубля. Доллар подорожал на 84 копейки до отметки 75,13 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам валют, выросла на 94 копейки до уровня 79,63 рубля. Фото pixabay.com/martaposemuckel