В воскресенье воздух в Карелии прогреется до плюс 12

Завтра, 16 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -2, -7, по северным районам -10, -15°С, днем +7, +12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -6, днем до +8, ясно.

В Сегеже ночью -5, днем до +7, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале ночью -2, днем до +9, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com