Весенняя погода продолжает радовать жителей Карелии и Петрозаводска

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без осадков, ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха +4, +6, рассказали в республиканском гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха +4, +9.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Суоярви днем +6;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Сегеже днем +5;

В Олонце днем +8;

В Пудоже днем +9;

В Сортавале днем +7. // фото