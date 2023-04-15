15 апреля 2023, 09:00
Весенняя погода продолжает радовать жителей Карелии и Петрозаводска
Синоптики дали прогноз погоды на субботу, 15 апреля
Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без осадков, ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха +4, +6, рассказали в республиканском гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха +4, +9.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Суоярви днем +6;
В Кондопоге, Медвежьегорске, Сегеже днем +5;
В Олонце днем +8;
В Пудоже днем +9;
В Сортавале днем +7. // фото