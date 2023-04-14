До 9 градусов тепла обещают в субботу в Карелии

В субботу в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -5, -7, днем +4, +6, рассказали в республиканском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -5, -10, по северным районам -11, -16, днем +4, +9.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -12, днем +6;

В Кондопоге ночью -2, днем +5;

В Медвежьегорске ночью -4, днем +5;

В Олонце ночью -1, днем +8;

В Пудоже ночью -3, днем +9;

В Сегеже ночью -7, днем +5;

В Сортавале ночью -2, днем +7;

В Суоярви ночью -3, днем +6. // фото «Петрозаводск говорит»