В воскресенье в Петрозаводске будут читать вслух детские произведения

2 апреля в международный день детской книги в столице Карелии пройдет акция «Город читает детям» (0+). В воскресенье детские произведения будут читать на различных площадках, сообщили в мэрии.

В Центральной городской библиотеке им. Гусарова на Октябрьском проспекте, 7, в 12:00 произведения будут читать председатель карельского отделения Союза писателей России, главный редактор журнала «Север» Елена Пиетиляйнен и детский писатель, автор книги «Приключения в Белколесье» Илья Полуницын.

В 13:00 в ТРК «Лотос Plaza» пройдет встреча с писателями Натальей Красавцевой и Ильей Полуницыным, которые прочитают отрывки своих рассказов. Произведения Игоря Вострякова прозвучат в исполнении актера Национального театра Карелии Алексея Белова. В мероприятии примут участие воспитанники детской музыкальной школы им. Синисало.

В 13:00 акция пройдет и в «Магните» на Ровио, 15. Здесь выступят студенты театрального отделения карельского колледжа культуры и искусств, артисты любительского хора карельской филармонии, доцент кафедры специального фортепиано петрозаводской консерватории Алексей Токунов. // фото freepik.com