В топ комедий века включили два российских фильма

Рейтинг комедийных фильмов XXI века составил киноканал «Комедия» на основе подборок, составленных ведущими мировыми и отечественными изданиями, экспертных и зрительских рейтингов и кассовых сборов.

Первое место подборки топовых комедий, вышедших с 2000 года, заняла первая часть трилогии американского режиссера Тодда Филлипса «Мальчишник в Вегасе» (16+), сообщает ТАСС. Второе место у комедии американского мастера Уэса Андерсона «Отель «Гранд Будапешт» (16+). Третье место у британской черной комедии «Зомби по имени Шон» (16+). Четвертое – у французской комедии «1+1» (16+).

Пятое место у отечественной комедии 2019 года «Холоп» (12+). В этом году ожидается продолжение картины. В списке также «Кролик Джоджо» (+16), «Борат» (18+), «Победители шоу» (0+), «Пипец» (18) и отечественная картина «Я худею» (16). // фото freepik.com