Картины в музее ИЗО стали беседовать с посетителем без экскурсовода

Посетитель Юлия Вершинина решила вступить в общение с этой картиной и, пропустив через себя ее реакцию, сообщила о результатах нам на камеру.

Юлия задала вопрос заговорившей картине: «Как быть счастливой?» и получила ответ. (Смотрите видео.)

С нами во время сессии с полотном Валентина Чекмасова находился художник-акварелист Владимир Лобанов, и он рассказал потрясающую историю картины. Оказывается, это не оригинал Валентина Сергеевича, а копия. Оригинал приобрела Московская Третьяковская галерея, и потом картина путешествовала по всем выставкам СССР, настолько она была популярна.

Потрясающе, прошло 50 лет после ее написания, а мы - случайные посетители - смогли заговорить именно с этим полотном. Оно живет! (12+)