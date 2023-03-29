Ирина Ларионова «раскопала» потрясающие факты о своих предках

Бывает, придешь в гости, а уходить не хочется. Так получилось засидеться в уютном доме Ирины Ларионовой, петрозаводского фотохудожника и журналиста. Целая картинная галерея – работы карельских и питерских художников – украшают ее милое жилище, а прекрасная библиотека – увы, уже редкость в наших домах.

Долгое время Ирина Ларионова работала в журнале «Лицей», а в марте выпустила сборник «Между вчера и завтра». В книгу вошли материалы из газеты и интернет-журнала «Лицей» о творческих людях Карелии.

Ирина рассказала нам о неожиданных находках на чердаке старой дачи родителей и чудесных открытиях при исследовании своего генеалогического древа. А еще мы узнали, почему в Карелии живут самые талантливые люди.