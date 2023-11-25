В воскресенье в Карелии ударит 26-градусный мороз

Завтра, 26 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -16, -18°С, днем -11, -13°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -15, -20°С, местами до -26°С, днем -10, -15°С, местами до -20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -15-18, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -14-20, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -12-15, переменная облачность, без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»