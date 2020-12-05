В воскресенье петрозаводчане смогут сдать макулатуру и пластик

Петрозаводчане в воскресенье, 6 декабря, смогут избавиться от ненужной макулатуры, стеклянных банок, крышек и другого вторсырья и заодно помочь экологии и животным из приюта.

С 9:25 в рейс по 23 разным точкам в столице Карелии отправится «Сборморбиль».

Перечень того, что можно сдать в переработку:

-) макулатуру (бумагу, картон, книги, журналы, газеты, бумажные ячейки от яиц, но не втулки;-) бутылки, флаконы, ведерки, канистры от напитков, бытовой химии в чистом виде, с маркировкой 1, 2, 5, кроме бутылок от растительного масла, непрозрачных бутылок с маркировкой 1 (например, от кефира, айрана, питьевого йогурта, белизны);

-) крышечки от бутылок с напитками - для проекта «С миру по крышечке»;

-) стеклотару (бутылки и банки), рассортированную по цвету, в надежной таре, которая не позволяет осколкам перемешиваться с другими цветами;

-) пленку стрейч, толстую упаковочную пленку, толстые пакеты с маркировкой 4;

-) алюминиевые банки от напитков.

Пластиковое вторсырье и алюминиевые банки просят сплющивать.

Желающих сдать вторсырье просят соблюдать дистанцию, быть в масках. Организаторы просят воздержаться от участия людей с признаками респираторных заболеваний, недавно контактировавших с больными коронавирусом, а также тех, у кого есть заболевшие в семье.

Организаторы напоминают, что часть собранных за время акции средств передают в первый петрозаводский приют для животных. (фото tboarchiv.ru)