В туротрасли РФ высказались об абсурде c шенгенскими мультивизами

В туротрасли высказались об абсурдной ситуации с шенгенскими мультивизами для россиян. «Европейскую» визу могут выдать под сроки предполагаемой поездки, а мультвизу и вовсе с двухнедельным сроком. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его сведениям, увеличилось число шенгенских виз, которые выдают под сроки поездки или с небольшим запасом «на изменение планов».

«Доходит до абсурда - могут выдать мультивизу сроком действия две недели»,

- утверждает Мурадян.

В среднем мультивизы сейчас выдают сроком от полугода до года, добавил представитель туротрасли. Это гораздо меньше, чем до 2020 года, когда, например, во Францию можно было получить шенген на пять лет, в Испанию, Италию и Грецию - на два-три года.

По его сведениям, «длинные» визы россиянам стараются выдавать Италия, Франция, Греция, остальные страны чаще всего ставят под сроки поездки, в том числе Испания и Венгрия.

Также с ужесточением визовой политики Европы в отношении россиян сократилось число выдаваемых виз. Официально перестали выдавать визы российским путешественникам Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия, Нидерланды.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, как петрозаводчанка получила шенгенскую визу всего на два дня. На днях «Фонтанка» сообщала, что финское консульство стало возвращать россиянам загранпаспорта без виз, а плату оставлять себе. (фото unsplash.com, Christian Lue)